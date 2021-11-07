6 ноября на фронте: россияне стреляли по украинцам возле Зайцева, а в Болотном задействовали боевой БПЛА

При этом интенсивность боевых действий на линии столкновения, по сравнению с предыдущими сутками, уменьшилась, отмечается во фронтовой сводке по состоянию на 11:00 воскресенья, 7 ноября, на которую ссылается Еспресо.TV.



Со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня:



вблизи Зайцева враг открывал огонь из стрелкового оружия,



в районе населенного пункта Болотное оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.



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"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отмечает пресс-служба ООС.



На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь.



"Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными", - утверждается в сообщении.



В течение текущих суток, 7 ноября, со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима огня пока не зафиксировано.



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