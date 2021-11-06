6 ноября на фронте: оккупанты дважды нарушили режим "тишины"

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Вблизи Зайцева враг открывал огонь из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Болотене оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить огневую активность.

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