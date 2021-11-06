6 ноября на фронте: оккупанты дважды нарушили режим "тишины"
6 ноября на Донбассе российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Вблизи Зайцева враг открывал огонь из стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Болотене оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить огневую активность.
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