6 нардепов не были в Верховной Раде в июне: половина из них - от ОПЗЖ, - Комитет избирателей Украины

Об этом общественная организация сообщила в Facebook.

В июне состоялось 11 пленарных заседаний парламента. Все из них посетил лишь 291 народный депутат из 450.

Ни на одном заседании не были зарегистрированы Виктор Медведчук, Тарас Козак, Вадим Столар (все - ОПЗЖ), Степан Ивахив (За будущее), Леся Василенко (Голос), Олесь Довгий (внефракционный).

"Официальные причины отсутствия народных депутатов не сообщаются, однако, вероятно, что отсутствие Козака может быть связано с его бегством в Беларусь, а народного депутата Василенко - с рождением ребенка", - рассказали в КИУ.

На одном заседании были зарегистрированы Иван Калаур (Слуга народа) и Александр Герега (За будущее). Только на двух заседаниях были зарегистрированы народные депутаты Жан Беленюк (Слуга народа), Максим Ефимов (Доверие), Юрий Солод, Александр Фельдман (оба - ОПЗЖ). На трех заседаниях регистрировались еще два представителя ОПЗЖ - Виталий Борт и Вадим Рабинович.

В КИУ добавили, что данные приведены в соответствии со сводной электронной регистрацией.

