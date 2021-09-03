6-7 млн евро мало что значат для "Динамо", - Луческу о трансфере 22-летнего бразильца

Об этом сообщает fanatik.ro .



По словам Луческу, для "Динамо" сумма в 6-7 млн евро - мало что значит.



"Команда нуждается в таком игроке, который может самостоятельно обыграть 1-2 оппонентов. Как он будет адаптироваться - неизвестно, но игрок хорошо себя проявил на Кубке Либертадорес. Мы заработали около 80 млн евро за попадание в Лигу чемпионов, поэтому 6-7 млн за трансфер для нас мало что значат. "Шахтер" потратил на трансферы около 45 млн евро", - сказал главный тренер "Динамо" Луческу.



Витиньйо подписал с "Динамо" контракт на 5 лет. Киевляне заплатили бразильскому "Атлетико Паранаэнсе" 6 млн евро. Вингер будет выступать в Украине под 22-м номером.



Витиньйо является воспитанником "Атлетико Паранаэнсе", за который и выступал последние четыре сезона. В текущем сезоне бразилец сыграл 27 матчей, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 млн евро.

31 августа бразильский нападающий Витиньйо стал игроком киевского "Динамо" .