6-7 млн евро мало что значат для "Динамо", - Луческу о трансфере 22-летнего бразильца
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился мнением относительно трансфера бразильца Витиньйо за 6 млн евро
Об этом сообщает fanatik.ro .
По словам Луческу, для "Динамо" сумма в 6-7 млн евро - мало что значит.
"Команда нуждается в таком игроке, который может самостоятельно обыграть 1-2 оппонентов. Как он будет адаптироваться - неизвестно, но игрок хорошо себя проявил на Кубке Либертадорес. Мы заработали около 80 млн евро за попадание в Лигу чемпионов, поэтому 6-7 млн за трансфер для нас мало что значат. "Шахтер" потратил на трансферы около 45 млн евро", - сказал главный тренер "Динамо" Луческу.
Витиньйо подписал с "Динамо" контракт на 5 лет. Киевляне заплатили бразильскому "Атлетико Паранаэнсе" 6 млн евро. Вингер будет выступать в Украине под 22-м номером.
Витиньйо является воспитанником "Атлетико Паранаэнсе", за который и выступал последние четыре сезона. В текущем сезоне бразилец сыграл 27 матчей, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 млн евро.
- 31 августа бразильский нападающий Витиньйо стал игроком киевского "Динамо" .
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