Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Сегодня, 18 апреля, стартовала очередная программа от ООН. От подразделения ООН, которое занимается вопросами миграции и переселенцев. Каждое физическое лицо, пострадавшее от военных действий с 24 февраля 2022 г. и проживающее в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской областях может претендовать и получить пособие в размере 6 600 грн. Речь идет о выплатах в три месяца, по 2 200 грн ежемесячно. Может подаваться вся семья", - пояснила Васильченко.

Нардеп также добавила, что есть критерии получения помощи от ООН.

"Есть определенные критерии, которым нужно соответствовать: если раньше люди не получали помощь от международных организаций: ВПЛ с 24 февраля 2022 года; размер дохода на одного члена семьи должен не превышать 5400 грн; люди с инвалидностью; семьи, имеющие только одного из родителей с одним или более детьми младше 18 лет, или с пожилыми людьми. И ряд других критериев, с которыми можно ознакомиться подробнее", - подчеркнула Васильченко.

2 марта из Купянской громады Харьковской области начали обязательную эвакуацию семей с детьми и маломобильных жителей.

3 марта Министерство реинтеграции Украины предложило принудительно эвакуировать детей из зоны боевых действий и вооруженных конфликтов.

7 марта Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зоны боевых действий. Пока что вывозят только из Бахмута.

Принудительная эвакуация из зоны боевых действий может быть введена в 12 громадах Донетчины и еще в одной – частично, из сел, непосредственно граничащих с линией фронта.

Более 60 тысяч мирных жителей за последние 8 месяцев удалось вывезти из опасных регионов Украины, среди них более 7 тысяч детей















