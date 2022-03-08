Украинцы из областей, где продолжаются боевые действия, теперь могут получить по 6500 грн, - Федоров
Жители областей Украины, где продолжаются активные боевые действия, могут получить финансовую помощь в размере 6500 грн в рамках программы е-Поддержка
Об этом сообщил в Telegram Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Такая функция стала доступна 8 марта. Выплату можно потратить на что угодно. Деньги могут получить работники, за которых уплачивают "Единый социальный взнос", и предприниматели, зарегистрированные как ФЛП.
"Кто может получить помощь? Наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ и ФОПы всех групп. Выплата направлена, чтобы поддержать население в тех областях, где ведутся самые активные боевые действия. Также это поддержит ФОПов, которые не могут обеспечивать себя в начале войны", - говорится в сообщении.
Как получить 6500 грн:
- Авторизируйтесь в Дии и выберите услугу е-Поддержка
- Выберите карту Поддержка. Если у вас его еще нет. Вы можете узнать, как его оформить по ссылке.
- Нажмите "Получить помощь"
- Ожидайте зачисление средств.
"Вы можете подать заявку, даже если уже получили пособие за вакцинацию", - отметил министр.
- Напомним, почти 40 тыс. привитых подростков оформили карточку "е-Поддержка".
- В рамках программы е-Поддержка безусловным лидером стало приобретение книг.
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