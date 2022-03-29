6 500 грн еПоддержки: в целом украинцам уже выплатили 22 млрд с начала запуска услуги
В рамках выплат 6500 грн по программе "еПоддержка" выплатили 22 млрд грн
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации в Telegram.
"С начала запуска услуги мы уже получили 4,4 млн заявок", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что подать заявку можно до 31 марта включительно.
"Поддержка будет поступать до тех пор, пока все не получат средства", - пояснили в ведомстве.
Услуга доступна для наемных работников, за которых оплачивается ЕСВ, и ФОПов всех групп населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия. Денежные средства можно тратить без ограничений, а также снимать в банкоматах или перечислять на другие карты.
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