6 500 грн еПоддержки: в целом украинцам уже выплатили 22 млрд с начала запуска услуги

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации в Telegram.

"С начала запуска услуги мы уже получили 4,4 млн заявок", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что подать заявку можно до 31 марта включительно.

"Поддержка будет поступать до тех пор, пока все не получат средства", - пояснили в ведомстве.

Услуга доступна для наемных работников, за которых оплачивается ЕСВ, и ФОПов всех групп населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия. Денежные средства можно тратить без ограничений, а также снимать в банкоматах или перечислять на другие карты.