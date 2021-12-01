58,2% украинцев за то, чтобы Зеленский выполнил обещание и не шел на второй срок, - опрос КМИС

Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 26-29 ноября.



Против второго срока Зеленского высказались 58,2% опрошенных, за - 34,3%.



Более половины опрошенных (51,6%) считают, что в случае вторжения России В. Зеленский не способен будет эффективно сработать как Верховный Главнокомандующий. Противоположного мнения придерживаются 35,9% респондентов.



Только 8% опрошенных считают, что Зеленский лучше других украинских президентов справляется с обязанностями Верховного Главнокомандующего и главного дипломата страны.



Первенство украинцы отдали Порошенко и Кучме. В частности, на вопрос, кто из украинских президентов лучше справлялся с обязанностями руководителя внешней политики, больше всего респондентов называли П. Порошенко (25%) и Л. Кучму (23,4%). На вопрос, кто из украинских президентов лучше справлялся с обязанностями Верховного Главнокомандующего, больше всего респондентов называли Л. Кучму (22,8%) и П. Порошенко (21,9%).



Подавляющее большинство респондентов (65,9%) негативно относятся к возможному введению дистанционного голосования через интернет, потому что это создает возможность фальсификаций в пользу власти. Положительно к дистанционному голосованию относятся 29%. Даже среди молодой аудитории преобладает негативное отношение к интернет-голосованию на выборах, говорят социологи.



За последний месяц с 61,7% до 65,9% выросла доля тех, кто считает, что дела в стране двигаются в неправильном направлении. В то же время с 22,7% до 18,6% снизилась доля тех, кто говорит о правильном направлении дел.



Как известно, по данным КМИС на первое место в партийных рейтингах вышла "Европейская Солидарность", за нее готовы проголосовать 14,8% всех опрошенных и 17,1% среди определившихся.



Партия "Слуга народа" опустилась на второе место, ее рейтинги продолжают снижение. За нее готовы голосовать 13% всех опрошенных, или 15% среди определившихся.



Всеукраинский опрос общественного мнения проводился КМИС на протяжении 26-29 ноября 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Всего опрошены 1203 респондента, проживающие во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины, - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.