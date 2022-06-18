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57 рашистов и 18 единиц техники: ВСУ отчитались об успехах за сутки на южном фронте

18 июня, 2022 суббота
02:07
война с Россией Вооруженные Сили Украины

Вооруженными силами Украины, в том числе ракетно-артиллерийскими подразделениями, выполнено около 120 огневых задач в сутки. Также по противнику нанесены 2 авиационных удара

Об этом сообщило Оперативное командование "Юг".

Оккупанты продолжают оборонные действия и контрбатарейную борьбу.

"Наличными силами противник активных действий проводить не решается, новых ударных группировок не создает. Коварную тактику ракетных ударов продолжает использовать как средство боевого и психологического давления и на силы обороны, и на мирных жителей.

Так, в результате утреннего ракетного удара крылатыми ракетами воздушного базирования по Николаеву, когда рашисты попали в промышленный объект, разбили спортивный клуб и снова попали прямо в жилой район, повреждено несколько многоквартирных домов, трансформаторную подстанцию. 2 человека погибли, 20 ранены, среди них 2 ребенка. Днем враг произвел еще и артиллерийский обстрел пригорода Николаева не менее десятью 152 мм снарядами. Существенных разрушений и потерь среди населения нет, - говорится в сообщении ОК "Юг".

Вместо этого ВСУ, в том числе и ракетно-артиллерийскими подразделениями, выполнено около 120 огневых задач. Также по противнику нанесены 2 авиационных удара.

Подтверждены потери врага в количестве: 57 рашистов и 18 единиц техники, среди которых: танк Т-72, тяжелая огнеметная система ТОС-1 "Буратино", гаубица "Мста-Б", самоходная пушка "Гиацинт", 3 многоцелевых бронированных тягача, 9 единиц автомобильной и бронированной техники. Также уничтожен очередной полевой склад боеприпасов. Остальные потери уточняются.

Кроме того, буксир "Спасатель Василий Бех" в результате поражения выгорел и затонул вместе с зенитно-ракетным комплексом "ТОР" на борту.

"Враждебно корабельная группировка с подлодки, 2 ракетных кораблей и 3 ВДК продолжает блокировку северо-западной части Черного моря и держит угрозы ракетного удара и десантной операции в состоянии вероятности", - сообщили в ОК "Юг".

  • Напомним, местные власти просят жителей Херсонщины покинуть область, чтобы облегчить задачу ВСУ.
  • В Херсоне окупанты будут заселять в квартиры украинцев сотрудников ФСБ.

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