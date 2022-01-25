56% украинцев готовы лично принять участие в рядах терробороны, - исследование
Исследование показало, что 56% украинцев готовы лично принять участие в рядах терробороны в случае их создания в их громаде
Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего совместно с Нью Имидж Маркетинг Групп с 21 января по 23 января 2022 года.
В то же время 44% респондентов опроса, наоборот, указали, что не готовы к этому шагу.
Среди женщин 48% ответили, что готовы участвовать в терробороне, а среди мужчин – 68%. Также респонденты в возрасте 45+ наиболее готовы к участию в терробороне – среди них 63% согласились бы на это. В свою очередь в возрастной категории 28-35 меньше желающих войти в ряды терробороны – 43%.
Больше всего респондентов, готовых лично принять участие в рядах терробороны, оказались с Юга (65%) и Запада (62%). Меньше всего – с Востока (39%).
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