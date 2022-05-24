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Главная Криминал 56 попаданий. Обстрел российскими войсками Парка Горького в Харькове расследуют как военное преступление

56 попаданий. Обстрел российскими войсками Парка Горького в Харькове расследуют как военное преступление

24 мая, 2022 вторник
23:23
Криминал

Украинская прокуратура начала расследование военных преступлений в харьковском парке Горького

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Agence France-Presse.

Прокуратура принялась за дело, чтобы гарантировать, что парк, в который за три месяца войны попало около 50 снарядов, мог быть открыт без риска для общественности, и, прежде всего, определить, являются ли нападения на военное преступление.

"Обстрел гражданских объектов, гражданской инфраструктуры, попытки убить мирных жителей и уничтожить культурное наследие считаются военными преступлениями. Случайное попадание может произойти один-два раза, но зарегистрировано 56 выстрелов. Это не несчастный случай. В парк целили сознательно", – сказал украинский. прокурор Роман Петренко.

Также снаряды попали в небольшой театр и закрытый ресторан в парке. Шрапнель достигла и повредила бронзовые скульптуры детей, разбросанные по территории.

Для Джона Калпа, отставного американского солдата и американского соперника из американской некоммерческой организации Bombs Tech Without Borders, тоже несомненно, что россияне сознательно стреляли по парку:

"Мы проверяем, что в парке и возле него было выпущено много ракет и снарядов. Здесь нет военной цели. Это было сделано сознательно, чтобы вызвать террор и страх среди мирного населения", – сказал Калп, помогающий консультировать своих украинских коллег.

  • Сегодня, 24 мая, в Харькове, впервые за почти 90 дней, возобновляет работу метро, проезд в течение первой недели будет бесплатным.

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война с Россией
Харькв
воєнні злочини Росії
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