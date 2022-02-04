5,5 лет лишения свободы за взятку в 6 тыс. грн: ВАКС признал виновным судью из Донбасса

Об этом сообщается в пресс-службе суда.



Отмечено, что он просил предоставить неправомерную выгоду и за непривлечение лица к административной ответственности.



"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет 6 месяцев с лишением права занимать должности в судах сроком 3 года и с конфискацией всего имущества", - говорится в сообщении.



Кроме того, суд применил к обвиняемому меру пресечения в виде залога в размере 744 300 грн с возложением на него обязанностей: прибывать в суд по каждому его вызову; не оставлять Славянскую Донецкую область без разрешения суда; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину; носить электронное средство контроля.



"Срок действия указанных обязанностей – до 04.04.2022 включительно, но не позднее дня вступления приговора в законную силу.



Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его провозглашения в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда", - подытожили в суде.