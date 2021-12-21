54% украинцев поддерживают членство Украины в НАТО, - опрос
Большинство населения Украины поддерживает вступление Украины в НАТО, а также Европейский союз
Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра анализа и социологических исследований (CISR) Международного республиканского института (МРИ).
"Даже перед лицом российской военной агрессии украинцы продолжают поддерживать членство в НАТО и ЕС", – сказал Стивен Никс, региональный директор МРИ в Евразийском регионе.
Он добавил, что присоединение Украины к сообществу развитых демократий поможет укрепить экономические возможности страны и усилить защиту от внешних угроз.
Относительно вступления Украины в международный экономический союз, 58% украинцев избрали бы ЕС и только 21% - Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном. А вот поддержка вступления Украины в НАТО составляет 54%.
Среди личных вызовов украинцев больше всего беспокоят экономические вопросы, влияющие на их благосостояние, в частности, инфляция и рост тарифов, как отметили 49% и 45% украинцев соответственно.
Опрос проводился социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований (CISR) Международного республиканского института (МРИ) в Украине, кроме оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей, в период с 6 по 15 ноября 2021 года, путем личных интервью ю по месту жительства респондентов. Общий объем выборки составляет 2400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше.
- Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в 2022 году Украине нужно четко знать, когда она станет членом Североатлантического альянса.
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