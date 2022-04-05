54 удара из разных видов оружия дальнего действия: на Харьковщине оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы, есть пострадавшие
За последние сутки оккупанты нанесли 54 удара из разных видов оружия дального действия по жилым массивам Харькова и области, есть пострадавшие
Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
По предварительной информации, по состоянию на 5 апреля за сутки оккупанты нанесли 54 удара из различных видов оружия дального действия по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, Холодной Горы, Дергачев, Барвенкового, Чугуева.
Обстрелы были произведены из артиллерии, минометных и танковых установок, а также из РСЗО.
Среди мирного населения также пострадали в результате вчерашних дневных обстрелов в Харькове и Чугуеве.
В Харькове и районе насчитывается 4 погибших, 3 человека госпитализированы.
В Чугуевском районе – 2 погибших, 5 человек ранены.
Синегубов также информирует, что за сутки в Барвенковом оккупанты обстрелами повредили жилые дома, автомобили и сельхозтехнику. Харьковская ОГА рекомендует жителям записываться на эвакуацию поездами.
Кроме того, жителям Лозовой также советуют обезопаситься, через населенный пункт будут курсировать бесплатные поезда.
В частности, Харьков продолжают обеспечивать резинопомощью.
К пунктам выдачи Новой почты и Укрпочты и адресной помощи в городе Харьков и общины Харьковщины происходит распределение продуктов питания.
"Харьковщина готова к любым сценариям, наши Вооруженные Силы Украины на позициях и обороняют область. Мы должны держать крепкий тыл", - добавляет глава ОГА.
- Напомним, что 4 апреля РФ совершила артобстрел Чугуева на Харьковщине , погибли два человека
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