54 удара из разных видов оружия дальнего действия: на Харьковщине оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы, есть пострадавшие

Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.



По предварительной информации, по состоянию на 5 апреля за сутки оккупанты нанесли 54 удара из различных видов оружия дального действия по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, Холодной Горы, Дергачев, Барвенкового, Чугуева.



Обстрелы были произведены из артиллерии, минометных и танковых установок, а также из РСЗО.

Среди мирного населения также пострадали в результате вчерашних дневных обстрелов в Харькове и Чугуеве.

В Харькове и районе насчитывается 4 погибших, 3 человека госпитализированы.

В Чугуевском районе – 2 погибших, 5 человек ранены.

Синегубов также информирует, что за сутки в Барвенковом оккупанты обстрелами повредили жилые дома, автомобили и сельхозтехнику. Харьковская ОГА рекомендует жителям записываться на эвакуацию поездами.

Кроме того, жителям Лозовой также советуют обезопаситься, через населенный пункт будут курсировать бесплатные поезда.



В частности, Харьков продолжают обеспечивать резинопомощью.

К пунктам выдачи Новой почты и Укрпочты и адресной помощи в городе Харьков и общины Харьковщины происходит распределение продуктов питания.

"Харьковщина готова к любым сценариям, наши Вооруженные Силы Украины на позициях и обороняют область. Мы должны держать крепкий тыл", - добавляет глава ОГА.

Напомним, что 4 апреля РФ совершила артобстрел Чугуева на Харьковщине , погибли два человека



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