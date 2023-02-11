Об этом в субботу, 11 февраля 2023 года, сообщил официальный сайт партии "Евросолидарность".

Соответствующие изменения в Госбюджет предлагаются в законопроекте 9006.

"В ходе пленарных заседаний "Европейская Солидарность" неоднократно поднимала вопрос немедленного возврата доплат военным. И обеспечения ВСУ дронами, квадрокоптерами, артиллерийскими снарядами, танковыми боеприпасами, гранатами для гранатометов", - напомнила Геращенко.

"Мы нашли в бюджете дополнительные средства на это. Нина Южанина, Ростислав Павленко и наша команда провели тщательный анализ расходов и увидели, что по меньшей мере 53,9 млрд грн, которые можно перераспределить на ВСУ", - отмечает сопредседатель фракции.

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"Мы зарегистрировали проект №9006 о внесении изменений в Государственный бюджет на 2023 год", – отмечает Геращенко. Законопроект предусматривает направить 53,9 млрд гривен на снаряды, боеприпасы и беспилотники, следовательно, сэкономленные деньги в бюджете Минобороны можно использовать для возврата отмененных денежных доплат военным.

В "Евросолидарности", в частности, предлагают сократить коррупционные, лоббистские и неприоритетные расходы бюджета:

51,1 млрд грн дорожного фонда по строительству дорог (75%);

1,7 млрд грн с единого телемарафона;

0,7 млрд грн с прокуратуры (в том числе за счет сокращения "повышение квалификации");

0,4 млрд грн с ГБР (в том числе за счет сокращения собственных текущих расходов).

"Это позволит сохранить направление уже предусмотренных в Министерстве обороны средств на финансирование в течение всего 2023 года дополнительных денежных выплат военнослужащим и обеспечить повышение выплат военнослужащим в районах боевых действий", - отмечает Геращенко.

"В декабре 2021 - начале февраля 2022 года мы призвали власти прекратить строительство дорог и вбухивать деньги в канал "РАДА" и направить все имеющиеся ресурсы для повышения обороноспособности государства. Нас не услышали. Возможно, не стоит сейчас наступать на грабли?", - отмечает сопредседатель "Европейской Солидарности".

"Деньги – ВСУ! И жесткий парламентский контроль над расходами МО", – резюмирует Ирина Геращенко.