53,1% украинцев считают, что Зеленский не способен защитить Украину, - КМИС
53,1% украинцев считают, что президент Владимир Зеленский не способен эффективно сработать как Верховный главнокомандующий и организовать оборону страны
Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии, проведенного 20-21 января 2022 года.
31,9% респондентов считают, что Зеленский способен сработать эффективно как Верховный главнокомандующий.
При этом показатели уверенности украинцев в Зеленском ухудшились по сравнению с концом ноября 2021 года.
Так, в ходе опроса 26-29 ноября в способности Зеленского эффективно сработать как Верховный главнокомандующий и организовать оборону страны выразили сомнение 51,6% процента респондентов, в пользу президента высказались 35,9% опрошенных.
Всеукраинский опрос общественного мнения проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием). Опрошены 1205 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины, - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.
- Напомним, об угрозе нового вторжения РФ президент Владимир Зеленский заявил, что у украинских властей "все под контролем, причин для паники нет".
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