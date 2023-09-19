"52 млн не будет никогда": демограф спрогнозировала количество населения Украины через 10 лет
По наиболее оптимистичному прогнозу, через 10 лет в Украине в границах 1991 года будут проживать не более 35 млн человек
Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова, пишет Укринформ.
"Забудем о том, что у нас было 52 млн украинцев. 52 млн не будет никогда. По наиболее оптимистичному варианту, в 2033 году нас будет 35 млн. Я говорю об Украине в границах 1991 года. То есть в любом случае – вернем ли мы всех наших мигрантов, привлечем ли мигрантов из других стран – сокращение населения Украины все равно будет. Давайте из этого исходить", - сказала демографка.
По ее словам, чем дальше от Украины находятся трудовые мигранты, тем меньше шансов на то, что они вернутся.
"С начала 2023 года уменьшается численность и удельный вес трудовых украинских беженцев от войны в Польше. Они едут дальше - в Германию, Чехию, Нидерланды, в разные страны, но едут дальше. Опыт, который мы имеем, говорит о том, что чем больше расстояние между Украиной и той страной, где находятся наши люди, тем меньше вероятность того, что они вернутся", - сказала Либанова.
Она подчеркнула, что трудовая миграция – естественный процесс, однако правительство должно принимать меры, которые будут мотивировать украинцев возвращаться.
"Мы не можем ничего противопоставить миграционному оттоку населения. Однако мы должны инициировать и мотивировать людей возвращаться. Мы должны противодействовать переходу временной миграции в стационарную. Нет ничего плохого в том, что люди поработают где-нибудь - трудовая миграция является частью глобализации. Но пусть возвращаются. Это очень важная задача, которую мы должны осознать и ставить перед собой как государство", - подчеркнула эксперт.
- 20 июня Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что более 8 млн украинцев стали беженцами. Из них более 5 млн подали заявления на получение статуса временного резидента в соседних западноевропейских странах.
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