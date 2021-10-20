51,5% украинцев знают о срыве спецоперации по "вагнеровцах", 39,5% из них считают причиной провала слив информации высшим политическим руководством Украины, - опрос КМИС

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

"О срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию наемников ЧВК Вагнер знают 51,5% украинцев, хотя многие из них только 11,6% утверждают, что достаточно хорошо информированы, а 39,9% отвечают, что только что-то слышали, но не знают деталей" , - говорится в сообщении.

"Среди респондентов, как хоть что-то слышали, больше всего респондентов (39,5%) возлагают ответственность на передачу (слив) информации со стороны высшего политического руководства Украины. Еще 19,7% считают, что это происходило из-за нехватки профессионализма и высшего политического руководства Украина ", - отмечают авторы исследования.







В течение 15-18 октября 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым) . Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

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