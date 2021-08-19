51% украинцев выступает за возобновление смертной казни в Украине, - опрос

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса "Поколение независимости: ценности и мотивации", проведенного Социологической группой "Рейтинг".



В то же время 45% - против этого, а 4% - затруднились ответить, больше всего такую идею поддерживают пожилые люди, бедные, с низким уровнем образования, мужчины, а также те, кто испытывает негативные эмоции к себе (стыд, гнев, печаль, безразличие и страх ).



В частности, 57% людей старше 61 год поддерживают идею смертной казни, а среди людей 16-24 года- только-37%, среди 25-30-46%.



Среди опрошенных мужчин - 55% поддерживают смертную казнь, а среди женщин - 49%.



Регионально Киев против смертной казни (55%), далее следуют Галичина (52%) и Запад (47%) - возможно из-за высокого уровня веры в Бога. В то же время за смертную кару- 58% опрошенных на юге, 55% - в Центре и 54% - на Востоке.



В Украине мораторий на исполнение смертных приговоров вступил в силу в 1995 году, однако нормально заработал только с 1997 года. 29 декабря 1999 Конституционный Суд Украины признал, что смертная казнь противоречит Конституции Украины.

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