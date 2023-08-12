Об этом говорится на сайте правительства Словении.

В страну прибыл 51 спасатель ГСЧС, пять экскаваторов и еще 14 транспортных средств для расчистки завалов и ликвидации последствий наводнений в долине Верхней Савиньи.

Отмечается, что среди украинских спасателей есть бойцы, которые среди прочего бороться с наводнением после разрушения дамбы в Новой Каховке. Они поделятся знаниями и опытом ликвидации последствий затопления со словенскими коллегами.

"Украина направила свое лучшее подразделение, которое является полностью самодостаточным и имеет все необходимые модули. Поэтому я уверен, что оно сможет помочь в самых сложных местах", - указал Голоб, добавив, что благодарен скорейшему поступлению помощи.