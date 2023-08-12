51 боец ГСЧС, 19 единиц техники: премьер Словении встретил спасательную миссию из Украины
Премьер-министр Словении Роберт Голоб встретил украинских спасателей, отправившихся в страну для участия в ликвидации последствий наводнения
Об этом говорится на сайте правительства Словении.
В страну прибыл 51 спасатель ГСЧС, пять экскаваторов и еще 14 транспортных средств для расчистки завалов и ликвидации последствий наводнений в долине Верхней Савиньи.
Отмечается, что среди украинских спасателей есть бойцы, которые среди прочего бороться с наводнением после разрушения дамбы в Новой Каховке. Они поделятся знаниями и опытом ликвидации последствий затопления со словенскими коллегами.
"Украина направила свое лучшее подразделение, которое является полностью самодостаточным и имеет все необходимые модули. Поэтому я уверен, что оно сможет помочь в самых сложных местах", - указал Голоб, добавив, что благодарен скорейшему поступлению помощи.
- В результате сильных ливней север, северо-запад и часть центральной Словении 4 августа накрыли наводнения. Известно о по меньшей мере четырех погибших, несколько тысяч человек были эвакуированы.
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