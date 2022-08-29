502 км ограждения и колючей проволоки: Литва завершила строительство забора на границе с Беларусью

Об этом сообщает информационное агентство BNS.

Там отметили, что реализующая проект компания EPSO-G завершила работы в конце прошлой недели.

На участках протяженностью около 502 км установлен физический барьер – ограждение и колючая проволока.

"В эти выходные команда подрядчиков, собранная EPSO-G, установила последние запланированные сегменты ограждения на границе с Беларусью", - сообщил агентству Антанас Бубнелис, менеджер по коммуникациям компании.

Позже премьер-министр Ингрида Шимоните сообщила, что специальная комиссия подтвердила завершение работ, хотя "есть еще некоторые вещи для завершения документов". Поэтому комиссия должна провести еще одно заседание, чтобы подтвердить формальное завершение проекта.

В то же время она подчеркнула, что этот барьер не "тем, что абсолютно может защитить государство от нелегальной миграции". Поэтому, по ее словам, необходимо ускорить до конца года меры по наблюдению за границей.

Добавим, что общая протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 679 км, более 100 км границы проходят по берегам рек и озер.

Напомним, Литва купит у Польши 37 беспилотников-камикадзе для Украины

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