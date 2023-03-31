Россияне распыляют силы вокруг Бахмута, ВСУ держат город

ВСУ в дальнейшем удерживают россиян на подступах к отдельным участкам города. Оккупировано около 65% территории Бахмута. Это общий показатель, не отражающий точно картину боевых действий. Сейчас силы противника пытаются протискиваться в кварталы города с севера и юга. На юге – опаснее. Они пытаются пересечь улицу Корсунского и улицы, ведущие в центр города. Бои как раз приближаются к нему. Россияне перешли реку Бахмутка и используют пути через реку. Также они пытаются двигаться вдоль самой реки в центр, где их сдерживают наши подразделения.

Бои в городе динамичны – работают снайперы, артиллерия, бронетехника. Военная миссия Бахмута продолжается - город удерживается. Логистика работает эффективно, были контратаки, отодвинувшие россиян от трассы "Константиновка - Бахмут". Можно говорить о том, что город и дальше будет удерживаться.

Надо держать важный баланс по отношению к войскам. Основную тяжесть в Бахмуте несут 92-я и 93-я бригады. Дополнительные силы подбрасываются – это в основном подразделения артиллерии. Другие подразделения у нас готовятся к контрнаступательным действиям, идет подготовка. Здесь важно не все силы бросить на Бахмут. То, что перебрасывание части войска замедляет подготовку к наступлению – это не правда.

Сейчас у неприятеля было несколько попыток. Сначала продвинуться в центр города, затем попытаться атаковать Хромово и Ивановское. Все эти атаки отражены. В Ивановском контратаки, существенно отбросившие россиян от трассы "Константиновка - Бахмут". Враг сейчас все равно распыляет свои силы, что уменьшает наступательный потенциал. Либо он надеется на резервы, которых ограниченное количество, либо продолжается низкий уровень планирования. Если бить по разным линиям от Бахмута – ни одного оптимистического результата для противника не будет.

Одно наступление не означает победу

Наше наступление будет, потому что мы возлагаем важные надежды на подготовку наступательных действий. Министр обороны США Остин сказал, что у Украины есть хорошие шансы для проведения наступления - противник истощается и этому поможет зарубежная помощь. Министр обороны Резников также говорит о подготовке наступления и даже называет временные пределы – апрель-май. Я готов поспорить – главный не вопрос временных показателей, а наличие подготовленного личного состава, бронетехники, боеприпасов, дальнобойных систем и завершение слаженности подразделений, которые могут вести наступательные действия.

С одной стороны, есть оптимистичные заявления, а с другой – достаточно реалистичные вещи, о которых говорит президент Украины, когда он говорит, что мы не полностью готовы к наступлению. Также глава МИД Кулеба, который говорит, что нужно достаточно спокойно относиться к нашему наступлению и не все связывать только с ним и говорить, что он будет равняться победе. Таких наступлений может быть еще несколько и нужно готовиться к разным сценариям. У нашего Генштаба есть потенциал спланировать наступление в том направлении, где противник его не знает и довести до результата, который повлияет на политическую составляющую, связанную с определением итогов военной кампании.

Обращение Залужного относительно того, что Украине нужны F-16, подчеркивается, что поддержка с воздуха крайне нужна, чтобы минимизировать потери на земле. Я надеюсь, что будет решение, которое позволит компенсировать нехватку авиации. Возможно, усиление ПВО или увеличение количества дальнобойных систем частично могут компенсировать отсутствие ударной компоненты. Готовящееся наступление должно быть совершенным военным искусством. Я думаю, оно рождается в тесном взаимодействии со США, где в основе сбора информации о противнике - четкое понимание, где стоит враг и как правильно найти время для наступательных действий. Здесь многое зависит от качественного планирования и это в основе этого наступления.

Россияне исчерпывают потенциал у Авдеевки

Враг пытается оцепить Авдеевку по схеме Бахмута. Наступление с Опытного и Водяного в направлении Северного с одной стороны. С другой – активизация боев от Красногоровки и дальше. Там были промежутки наступательных действий, но было заявление полковника Дмитрашкивского, который сказал об исчерпании россиян. Такой динамики уже нет. Это позволяет нам оптимистично сдержанно относиться к происходящему вокруг Авдеевки. Даже если враг подтянет резервы – повторится сценарий Бахмута, где есть возможность сдерживать россиян прежде всего артиллерией. РФ пытается использовать здесь авиацию, тенденция остается.

Россия отреагирует на полмиллиона потерь

Рост утрат россиян. Это интегральный показатель, относящийся к тому, что мы эффективнее используем артиллерию, точнее определяем пребывание противника и эффективность действий сухопутных подразделений в городских боях. В Бахмуте определенное время было соотношение потерь 1 к 7. Это значительный показатель, исчерпывающий потенциал противника. Понятно, что с такими показателями у врага нет возможности восстанавливать эти потери. Поэтому правильные выводы по истощению россиян.

Даже в авторитарной стране существует болевой порог – если потери приблизятся к 500 тыс., то резонансное эхо в обществе будет заметно. С этим не справится пропаганда, хотя постарается это делать. Утраты имеют значение для расслоения российского общества. Набрать 400 тыс. добровольцев – это нереальный путь. Можно ожидать, что враг попытается использовать 120 тыс. срочников, завершающих год подготовки по предварительному призыву. Они, может быть, частично останутся в армии РФ.

Враг боится объявлять мобилизацию. С таким подходом проведение наступательных действий на всех пяти направлениях для РФ маловероятно. Так или иначе, можно ожидать, что враг перейдет в оборону. Это условно хороший сценарий, потому что, когда россияне наступают – их легче уничтожать. Когда они будут в обороне – ВСУ будут прилагать больше усилий.

Бомбы, компенсирующие нехватку самолетов, потребность ВСУ в снарядах, ПВО России

Использование воздушно-ударного компонента в виде американских управляемых бомб JDAM, которые могут переносить наши истребители, является важным. Эта бомба может весить от 500 до 900 кг. Это в 10 раз мощнее HIMARS, но с такой же высокой точностью. Увеличение количества JDAM частично компенсирует нехватку авиации.

Снаряды являются самым главным компонентом подготовки к наступательным действиям для удержания действующей линии фронта. ЕС принял решение , что в течение года Украина получит миллион снарядов, но нужно делать упор, чтобы они прибыли в ближайшие месяц-полтора. Снаряды очень нужны именно сейчас. Есть надежда, что сейчас их закупка вне ЕС – в Южной Корее, Израиле может быть альтернативным путем увеличения количества боеприпасов. Это то, что даст проводить бои сейчас, и уверенность, что они будут во время наступления.

Чем больше будет дронов разного назначения, тем слабее будет ПВО РФ. Уже сейчас реактивные дроны долетают до территории Москвы. Правильный упор на то, что требуются дроны разного масштаба, но значительного количества - вполне хорошо вписывается в концепцию боевых действий. Это то, что должно поддерживаться Генштабом, Минобороны, Минцифры. Вопрос в том, чтобы были устранены до сих пор существующие бюрократические препятствия.