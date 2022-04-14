Об этом рассказал президент Украины в интервью BBC.

"95% всех зданий, 95% разрушены в Мариуполе! Это один из самых больших городов не только в Украине, но и в Европе. 500 тысяч жителей. 500 тысяч человек! Сколько из них убито – никто не знает. Никто не знает, сколько людей осталось", - сказал Зеленский.



Президент добавил, что из Мариуполя смогли эвакуировать уже "десятки, сотни тысяч человек". Однако все понимают, что "в Мариуполе, возможно, погибли десятки тысяч человек". Зеленский добавил, что Украина ничего не знает о судьбе людей, ушедших на оккупированные территории, а затем вывезенных в сторону России. Речь о десятках тысяч людей, которым меняли документы, давали российские паспорта, завозили в русскую глубинку, кого-то в лагеря, кого-то в другие места.

Напомним, президент Украины в интервью BBCобвинил европейские страны, которые продолжают покупать российскую нефть, в том, что они "зарабатывают на чужой крови".

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