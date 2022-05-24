500 млн евро: ЕС утвердил дополнительную помощь Украине
Евросоюз предоставит Украине четвертый транш военной помощи
Об этом сообщает руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
По его данным, Евросоюз утвердил четвертый транш военной помощи Украине в размере €500 млн.
"Оружие для нашей победы. Нам нужно много и быстро, терять время больше нельзя. Спасибо союзникам", - комментирует Ермак.
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