Об этом сообщает руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его данным, Евросоюз утвердил четвертый транш военной помощи Украине в размере €500 млн.



"Оружие для нашей победы. Нам нужно много и быстро, терять время больше нельзя. Спасибо союзникам", - комментирует Ермак.