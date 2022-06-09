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Главная война с Россией 500 комплектов формы и костюмы химзащиты: СБУ задержала мужчину, продававшего амуницию, предназначенную для ВСУ

500 комплектов формы и костюмы химзащиты: СБУ задержала мужчину, продававшего амуницию, предназначенную для ВСУ

9 июня, 2022 четверг
14:57
война с Россией

В Черкасской области СБУ разоблачила мужчину, который присвоил и продавал военную амуницию, предназначавшуюся для Вооруженных сил Украины

Об этом сообщают на телеграмм-канале СБУ.

"По данным следствия, преступную схему по продаже военной амуниции и снаряжения организовал бывший военный, житель Умани. Эти категории товаров производились на украинских предприятиях исключительно для нужд ВСУ и были "не для продажи". Однако злоумышленник незаконным путем наладил связи с производственными цехами. И таким образом партия формы и защитного снаряжения на общую сумму свыше 2 млн грн вместо армии попала к нему", – говорится в сообщении.

Мужчина продавал эти товары волонтерам, мобилизованным местным жителям, а также через онлайн-площадки.

Во время обысков правоохранители изъяли более 500 комплектов военной формы, берцы и другую обувь, бафы, балаклавы, головные уборы, маскировочные костюмы, костюмы химической защиты, плитоноски и т.д.

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