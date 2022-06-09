500 комплектов формы и костюмы химзащиты: СБУ задержала мужчину, продававшего амуницию, предназначенную для ВСУ

Об этом сообщают на телеграмм-канале СБУ.

"По данным следствия, преступную схему по продаже военной амуниции и снаряжения организовал бывший военный, житель Умани. Эти категории товаров производились на украинских предприятиях исключительно для нужд ВСУ и были "не для продажи". Однако злоумышленник незаконным путем наладил связи с производственными цехами. И таким образом партия формы и защитного снаряжения на общую сумму свыше 2 млн грн вместо армии попала к нему", – говорится в сообщении.

Мужчина продавал эти товары волонтерам, мобилизованным местным жителям, а также через онлайн-площадки.

Во время обысков правоохранители изъяли более 500 комплектов военной формы, берцы и другую обувь, бафы, балаклавы, головные уборы, маскировочные костюмы, костюмы химической защиты, плитоноски и т.д.

Напомним 8 июня в Одесской области поймали диверсанта, завербованного ФСБ, собиравшего координаты блокпостов, количество военных и оружия.

8 июня в Житомирской области задержали женщину, которая собирала информацию о местах дислокации и численности ВСУ и передавала ее российскому куратору.

В Киевской области будут судить пособника рашистов, который высказывал оккупантам участников местной самообороны

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