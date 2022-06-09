500 комплектов формы и костюмы химзащиты: СБУ задержала мужчину, продававшего амуницию, предназначенную для ВСУ
В Черкасской области СБУ разоблачила мужчину, который присвоил и продавал военную амуницию, предназначавшуюся для Вооруженных сил Украины
Об этом сообщают на телеграмм-канале СБУ.
"По данным следствия, преступную схему по продаже военной амуниции и снаряжения организовал бывший военный, житель Умани. Эти категории товаров производились на украинских предприятиях исключительно для нужд ВСУ и были "не для продажи". Однако злоумышленник незаконным путем наладил связи с производственными цехами. И таким образом партия формы и защитного снаряжения на общую сумму свыше 2 млн грн вместо армии попала к нему", – говорится в сообщении.
Мужчина продавал эти товары волонтерам, мобилизованным местным жителям, а также через онлайн-площадки.
Во время обысков правоохранители изъяли более 500 комплектов военной формы, берцы и другую обувь, бафы, балаклавы, головные уборы, маскировочные костюмы, костюмы химической защиты, плитоноски и т.д.
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