500 домов Харькова не подлежат восстановлению, - Терехов

Об этом он сказал в эфире общенационального телемарафона, передает Укринформ.

"Около 500 домов в Харькове не подлежат восстановлению. Это не только Северная Салтовка (наиболее обстреливаемый район, – ред.), у нас есть такие же дома в центральной части города, в Пятихатках, на ХТЗ, Горизонте. Чтобы процесс строительства был более быстрым, мы выделим землю и начнем строить новые жилые кварталы, обязательное условие для домов – подземные парковки двойного назначения, чтобы люди могли в случае необходимости использовать их как бомбоубежища", - сказал Терехов.

По его словам, от строителей будут требовать использовать энергосберегающие технологии.

"Чтобы как можно меньше люди платили за энергоносители. Кроме того, появятся локальные скважины, которые нам позволят значительно улучшить качество питьевой воды", - подытожил мэр.