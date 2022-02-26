$50 - за ликвидированного, $100 - за пленного: нардеп от "СН" заявил об открытии "охоты" на россиян в Ривненской области
Народный депутат от "Слуги Народа" Дмитрий Соломчук заявил о вознаграждении за убийство или задержание российских военных на территории Ривненской области
Об этом он написал в Facebook.
"Уважаемые жители области, наши вежливые украинцы. Открываем охоту на российских оккупантов. Если на территории Ривненской области найдете оккупанта, ликвидируйте его или возьмите в плен", - заявил нардеп.
Он добавил, что за каждого ликвидированного вознаграждение - 50$, за пленного - 100$.
"Планировали большие вознаграждения, но они того не стоят. Адрес склада для их штабелирования сообщим", - подытожил Соломчук и добавил подпись: "Объединение вежливых предпринимателей Ривненщины".
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