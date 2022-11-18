Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика 50 самолетов на запчасти и в простой. Аэрофлот из-за санкций против РФ вынужден "каннибализовать" четверть своего авиапарка

50 самолетов на запчасти и в простой. Аэрофлот из-за санкций против РФ вынужден "каннибализовать" четверть своего авиапарка

18 ноября, 2022 пятница
16:20
Экономика

Около 50 самолетов Аэрофлота находятся в простое и не выполняют полеты – это более четверти авиапарка компании, а авиакомпания Якутия каннибализовала уже два из четырех "отечественных" самолетов Superjet

По информации телеграмм-канала "База" большую часть из них, 25 бортов - каннибализуют. С них уже снимают исправные части и переставляют на другие самолеты.

Еще 18 бортов находятся на техобслуживании и ждут ремонта. Правда, ждать они могут долго – Аэрофлоту не хватает предкрылок, фар, вспомогательных силовых установок, воздухозаборников, кислородных генераторов и двигателей. Есть проблема и с тормозными устройствами: на складе авиакомпании всего несколько схожих деталей для разных типов самолетов.

Один из Boeing, например, стоит на хранении из-за разлитой в багажном отделении ртути. Его европейский коллега Airbus не может взлетать и садиться из-за отсутствия запасных колес. Еще часть машин (четыре Airbus) передают лизингодателю с 2020-2021 года, а три самолета из авиапарка просто арестованы и не могут выполнять полеты.

Недавно стало известно, что еще одна российская авиакомпания "Якутия" разобрала на запчасти два из четырех российских самолетов Sukhoi Superjet 100, полученных в лизинг у госкомпании. Разобранные суда уже не подлежат восстановлению, поскольку на них нет маршевых двигателей и других ключевых агрегатов.

Производитель самолетов, предприятие "Иркут", заявляет, что из-за антироссийских санкций взять недостающие детали нигде — российско-французская компания PowerJet с марта не выпускает и не обслуживает двигатели SaM146 для SSJ 100, а российский двигатель разрабатывался для другой модели, Superjet New.

  • Напомним, что против авиаотрасли в России введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.
  • Минтранс РФ должен признать, что авиарынок России в этом году ожидает падение пассажиропотока еще на 20% от уровня кризисного 2021 года, а по сравнению с "золотым" 2019-м - более чем на 30%.
  • 14 сентября ICAO поставила России "красный флажок", указывающий на серьезные проблемы в области безопасности полетов гражданской авиации.
  • 1 октября Россию не переизбрали членом управляющего совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН, а 4 октября ее окончательно выбросили из руководящих органов этой наиболее авторитетной структуры в отрасли.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
16 ноября, 2022 среда
В ISW выяснили, почему РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине именно 15 ноября
17 ноября, 2022 четверг
Ученые узнали, какого размера на самом деле были тиранозавры
17 ноября, 2022 четверг
Байден отрицает заявление Зеленского о происхождении упавшей ракеты в Польше
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.83
    Покупка 39.83
    Продажа 40.51
  • EUR
    Покупка 40.11
    Продажа 41.22
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
18 ноября
17:06
В ОК "Юг" рассказали, как военные определяют, когда РФ может нанести массированный ракетный удар по Украине
16:44
Около половины энергосистемы Украины парализованы из-за атак РФ
16:39
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:36
В Киеве внедряют экстренные отключения света: графики стабилизационных отключений бездействуют
16:36
Эксклюзив
МН17
Путин и начальник штаба ВС РФ Герасимов ответственны за преступление по MH-17, - генерал Маломуж
16:33
Способствовала распространению кремлевского режима и поддерживала репрессии против местных: в Николаевской области СБУ задержала коллаборантку
16:27
В КГГА еще не решили, устанавливать ли главную елку Украины: посоветуются с силами обороны
16:16
Обзор
Поезд с войны. Что делать, если рядом в маршрутке боец из Донбасса
16:07
OPINION
Россия зондирует США и НАТО ракетами по Польше
16:03
"Это как две территории государства Австрия": глава ГСЧС о масштабах заминированной площади Украины
15:52
Жозеп Боррель
Евросоюз после приговора суда требует от России признать ответственность за аварию МН17
15:33
Катар запретил продажу пива на стадионах за два дня до начала чемпионата мира по футболу
15:30
Эксклюзив
В Мариуполе количество оккупантов возросло в 7 - 10 раз, - советник мэра Андрющенко
15:19
Эксклюзив
Оккупанты в Запорожской области расстреляли семью с двумя детьми, - депутат райсовета Кирильчук
15:01
Обновлено
Россияне на оккупированной части Херсонщины сохранили боеспособность и пытаются закрепиться на этой территории, - Тетерук
14:53
В Польше заявили, что должны заменить Россию в G20
14:47
Власти Киева готовятся к разным сценариям со светом, в том числе к полному отключению
14:42
Министра образования Грузии допросят в парламенте из-за русских школ
14:39
Анонс
Российский ракетный террор, жизнь деоккупированного Херсона и взрыв в Пшеводуве в новом выпуске Spotlight Ukraine
14:38
В Воздушных силах заявили о подготовке системы Hawk к защите неба над Украиной
14:19
Украина отправила первые два корабля в рамках новой продовольственной инициативы Grain from Ukraine
14:15
В Воздушных силах прокомментировали информацию об использовании Россией ракеты с имитатором ядерной боеголовки
14:04
OPINION
Для Китая Украина – буферная зона
14:03
В ООН оптимистичны в отношении возможного соглашения Украины и РФ о транзите аммиака
14:01
Подоляк
Любые уступки легализуют убийства, - Подоляк о возможности территориальных "компромиссов" с РФ
13:59
Видеть все и днем, и ночью: Parimatch предоставил ВСУ военную оптику
13:51
В Индии запустили в космос первую в стране частную ракету
13:47
На границе Польши и Беларуси устанавливают электронный барьер
13:27
Анджей Дуда
Падение ракеты в Польше является несчастным случаем, в котором виновата Россия, - Дуда
13:23
Эксклюзив
После завершения горячей фазы войны противостояние продлится еще 10-15 лет, - военный эксперт Бадрак
13:21
Взрыв в Стамбуле: Турецкий суд постановил взять под стражу 17 человек
13:20
Корбан подал в суд иск против Зеленского, забравшего у него украинское гражданство
13:17
Власти Финляндии конфисковали три частных самолета, принадлежащих россиянам
13:06
Харьковский академический театр кукол стал лауреатом премии Фонда Микаэля Нюквиста в Стокгольме
13:05
Жителям Славянска начали раздавать дрова на случай отсутствия света и газа
13:00
Анонс
"А шо, Киев разбомбили?" Как встречают воинов на деоккупированных территориях
12:46
Укрпочта
В Укрпочте анонсировали выпуск марки в честь херсонского енота
12:36
В МИД РФ заявили, что переговоры с США по Украине сейчас невозможны из-за "радикально противоположных позиций"
12:36
Армия РФ обстреливает Украину крылатыми ракетами с имитатором ядерной боеголовки, - СМИ
12:33
Зеленский ввел в состав Ставки верховного главнокомандующего министра инфраструктуры и заместителя Ермака
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV