По информации телеграмм-канала "База" большую часть из них, 25 бортов - каннибализуют. С них уже снимают исправные части и переставляют на другие самолеты.

Еще 18 бортов находятся на техобслуживании и ждут ремонта. Правда, ждать они могут долго – Аэрофлоту не хватает предкрылок, фар, вспомогательных силовых установок, воздухозаборников, кислородных генераторов и двигателей. Есть проблема и с тормозными устройствами: на складе авиакомпании всего несколько схожих деталей для разных типов самолетов.

Один из Boeing, например, стоит на хранении из-за разлитой в багажном отделении ртути. Его европейский коллега Airbus не может взлетать и садиться из-за отсутствия запасных колес. Еще часть машин (четыре Airbus) передают лизингодателю с 2020-2021 года, а три самолета из авиапарка просто арестованы и не могут выполнять полеты.

Недавно стало известно, что еще одна российская авиакомпания "Якутия" разобрала на запчасти два из четырех российских самолетов Sukhoi Superjet 100, полученных в лизинг у госкомпании. Разобранные суда уже не подлежат восстановлению, поскольку на них нет маршевых двигателей и других ключевых агрегатов.

Производитель самолетов, предприятие "Иркут", заявляет, что из-за антироссийских санкций взять недостающие детали нигде — российско-французская компания PowerJet с марта не выпускает и не обслуживает двигатели SaM146 для SSJ 100, а российский двигатель разрабатывался для другой модели, Superjet New.

Напомним, что против авиаотрасли в России введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.

Минтранс РФ должен признать, что авиарынок России в этом году ожидает падение пассажиропотока еще на 20% от уровня кризисного 2021 года, а по сравнению с "золотым" 2019-м - более чем на 30%.

14 сентября ICAO поставила России "красный флажок", указывающий на серьезные проблемы в области безопасности полетов гражданской авиации.

1 октября Россию не переизбрали членом управляющего совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН, а 4 октября ее окончательно выбросили из руководящих органов этой наиболее авторитетной структуры в отрасли.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb