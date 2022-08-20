50% общин Днепропетровщины решили проводить обучение в школах дистанционно, - советница главы ОВА
Половина общин Днепропетровской области решили проводить онлайн-обучение в школах, еще 20% готовы к смешанной форме
Об этом в эфире Еспресо заявила советница начальника Днепропетровской ОВ Наталья Бабченко.
"Что касается учебного года, то местные власти вместе с родителями принимают решение о том, в каком формате будет проходить обучение. На сегодняшний день 50% наших территорий решили, что обучение будет дистанционным, а 20% склоняются к смешанной форме обучения", - рассказала она.
Смешанная форма будет включать часть уроков в офлайн-формате, а другую - в школе для консультаций и практических занятий.
"Все дети могут присоединиться к обучению, потому что оно будет в онлайн-формате. Они все могут связаться с учителями и сообщить о том, как будет проходить их обучение", - подытожила советница.
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