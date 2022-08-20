Об этом в эфире Еспресо заявила советница начальника Днепропетровской ОВ Наталья Бабченко.

"Что касается учебного года, то местные власти вместе с родителями принимают решение о том, в каком формате будет проходить обучение. На сегодняшний день 50% наших территорий решили, что обучение будет дистанционным, а 20% склоняются к смешанной форме обучения", - рассказала она.

Смешанная форма будет включать часть уроков в офлайн-формате, а другую - в школе для консультаций и практических занятий.

"Все дети могут присоединиться к обучению, потому что оно будет в онлайн-формате. Они все могут связаться с учителями и сообщить о том, как будет проходить их обучение", - подытожила советница.