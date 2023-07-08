50 лет Залужному! 20 фактов из жизни "Железного Генерала"

Кто же такой Валерий Залужный? Вот двадцать фактов из его биографии.

Факт 1. Мечтал быть солдатом

Валерий Залужный родился в семье военнослужащих в городе Звягель (ранее Новоград-Волынский, ред.). Детство маленького Валери проходило в гарнизоне среди других военных. Родители "Железного генерала" могли выбрать престижную русскоязычную школу. Однако в первый класс Валера пошел в ту, которая была поближе к дому – там учились дети железнодорожников и рабочих машиностроительного завода.

На первом уроке, когда первая учительница спросила у Валеры, кем он мечтает стать — мальчик уверенно сказал: "Я стану солдатом. Буду защищать нашу страну".

Факт 2. Мама из Чернигова

На страницах Валерия Залужного немало гражданских фото из Чернигова. Как и семейное селфи с женой Еленой на мосту.

До назначения на пост Главнокомандующего ВСУ Залужный полтора года являлся руководителем ОК "Север", поэтому много времени проводил в Чернигове.

Однако не только работа объединяет Залужного с древним городом. Его мама родом из Черниговщины. В детстве и юности он провел там много времени. Как говорил сам Залужный: "Вся наша родня живет в Чернигове. Несмотря на то, что родился я в Новограде-Волынском, я считаю, что Черниговщина моя Родина".

В интервью АрмияInform Валерий Залужный также признался, что в юности мечтал пожить некоторое время над Десной.

В годовщину освобождения Черниговщины от российской оккупации Главнокомандующий написал персональную благодарность каждому защитнику, освобождавшего его родной край.

Факт 3. Украинский военачальник без советского образования

Валерий Федорович – новый тип военачальника, который уже не учился ни в одном русском или советском военном училище. Он полностью наш.

В 1989 году поступил в Звягельский машиностроительный техникум. Его он окончил в 1993 году с отличием, поступив на общевоенный факультет Одесского института Сухопутных войск. Диплом офицера тоже был с отличием. Через десять лет получил второе высшее военное образование в стенах Национальной академии обороны. За изучение боевого применения механизированных и танковых соединений он получил золотую медаль.

В 2014 году окончил Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского — здесь тоже стал лучшим и награжден переходным мечом Великобритании.

У Главнокомандующего ВСУ есть и гражданский диплом. В 2020 г. он стал магистром международных отношений в Острожской академии.

Факт 4. Профессионал

Валерий Федорович прошел все ступени военной карьеры. После окончания института в Одессе Залужный был командиром взвода, командиром учебного взвода, командиром боевого взвода, командиром учебной роты, командиром роты курсантов и командиром батальона. В 2007 году был назначен первым заместителем командира 24-й отдельной механизированной бригады в Яворове Львовской области. В этой должности успешно проходил службу в течение двух с половиной лет. В 2009 году он был назначен командиром 51-й отдельной механизированной бригады, которой он командовал до 2012 года. Звание "генерал-майор" получил 23 августа 2017 года.

Факт 5. Обожает жену Елену

Залужный давно и счастливо женат на Елене - до войны финансистке "Укргазбанка". У супругов есть две дочери.

Жену генерал считает своим самым близким человеком и настоящей половинкой. В браке пара уже более 20 лет. Но несмотря на это, грозный военный до сих пор пишет для жены романтические посты в фейсбуке.

Факт 6. Шаптала – лучший друг

Лучший друг Валерия Залужного – начальник Генерального штаба Сергей Шаптала. "Мы дружим почти всю жизнь. Достойно прошли наши военные пути, достигнув их вершин, и, главное, остались людьми. Война сплотила нас, подчеркнула сущность. Мужество, взвешенность и человечность Сергея Александровича проявились с первых дней российского вторжения в 2014 году", — трогательно поздравил Залужный товарища и коллегу с 50-летием в феврале этого года.

Шаптала и Залужный – ключевые лица в планировании наступлений и основных сражений.

В преддверии своего юбилея Главнокомандующий выложил очень интересное видео поездки с Сергеем Александровичем на южное направление фронта. Крутость этого видео двух топ-генералов, принимающих ключевые решения – просто зашкаливает. Примечательно, что в одном из кадров видна дата - "6.07.2023", то есть это видео горячее, как пирожки из печи.

Факт 7. Обложка Time

Военным гением украинского генерала увлекается весь мир – 26 сентября 2022 года влиятельный журнал Time поместил портрет главного украинского военного на обложку. И авторитетно подчеркнул: украинская армия вряд ли добилась бы таких успехов без своего командующего. Подписали просто и со вкусом "Генерал".

Таким образом, Залужный стал первым украинским военным, который попал на обложку престижного издания. А еще стал в один ряд со своими кумирами — Монтгомери, Брэдли, Абрамсом и Паттоном.

Факт 8. Politico назвало "Железным генералом"

Такое прозвище Залужному дало ведущее американское издание в апреле 2022 года после блестящего разгрома войск российских оккупантов в Киевской области. Тогда медиа сделало аналитический материал, где написало, что "командующий станет легендарной фигурой в истории Украины. Ведь успехи украинской армии удивили весь мир".

"Генерал является олицетворением нового поколения украинских офицеров, которое формировалось во время 8-летней войны на Донбассе и на учениях с НАТО. ВСУ удалось изменить авторитарную сущность, сформированную советской военной подготовкой", - подчеркивало американское медиа.

Факт 9. Плакал, когда надо было сказать матери о гибели сына-пилота

Валерий Федорович плакал за время войны с Россией лишь раз, когда сообщал матери пилота вертолета, летавшего в заблокированный Мариуполь, что ее сын погиб. Об этом он рассказал в интервью телеведущему Дмитрию Комарову.

"Будучи главнокомандующим, не хочется признаваться в каких-то слабостях. Но опять же повторюсь: я - человек. Однажды я плакал, когда мама искала своего сына. Он был пилотом вертолета и летал в Мариуполь", - рассказал "Железный генерал" в фильме "Год".

По его словам, на момент разговора с женщиной он надеялся, что ее муж жив. Мама пилота направила Залужному последнее сообщение от сына, в котором военный просил рассказать о нем, если он погибнет.

Однако впоследствии стало известно, что летчик был убит оккупантами и генералу нужно рассказать матери погибшего. "Когда я пытался с ней обсудить это, у меня сил не хватило", - признался Главнокомандующий ВСУ.

Факт 10. Был уверен, что вторжение России неизбежно

Летом 2021 года Залужный был представлен на должность Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. То есть, когда угроза полномасштабного наступления России уже начала расти. Вот что говорил Залужный в сентябре на этот счет: “Угроза полномасштабной агрессии есть, была и будет дальше. Наша задача как ВСУ – не ждать манны небесной, мы должны к этому готовиться. И мы для этого все делаем.

Факт 11. Не согласился взрывать мосты в Киеве

Издание BBC в июне 2023 года описало настроения, царившие среди политической верхушки на первом этапе большого вторжения. На публику ОПУ призвала украинцев не паниковать, однако в правительстве начали активно обсуждать идею взорвать все мосты в Киеве, что бы задержало россиян перед Днепром и не пустило их в правительственный квартал.

Как удалось узнать журналистам, на тот момент один из чиновников правительства позвонил тогдашнему председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову и требовал, чтобы тот приказал спецподразделениям взорвать мосты через Днепр. Баканов же позвонил по телефону Залужному, однако тот отказался делать такой шаг.

"Взорвать мосты? Ни в коем случае! Это будет предательство тех, кто остался на левом берегу Днепра – и военных, и гражданских", – сказал тогда Главнокомандующий. Именно так у киевлян остались мосты, связывающие правый берег с левым.

Факт 12. Патч Малыш Йода

В июне 2023 года Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины выложил в сеть видео со своей работой над военными картами. Бдительные украинцы увидели на его форме необычную нашивку – Малыша Йода.

Этот патч вдохновил многих на творчество и спор. Многие пользователи отметили, что это никакой не Малыш Йода, а Грогу. Как бы то ни было — аналогия с "Звездными войнами" и джедаями была замечена каждым.

Факт 13. Залужный обожает детей

Валерий Федорович еще в ранних интервью рассказывал, что любит общаться с детьми. Поэтому каждая его фотка с украинским ребёнком становится вирусной. В начале июня к генералу пришла военнослужащая 72-й бригады Полина Кравченко, чтобы познакомить его с дочерью Соломийкой. Пятимесячный ребенок сразу уснул на руках генерала.

А каждый украинец вообразил себя на месте малыша.

Залужный также очень радикально высказывался по поводу оккупантов:

"Мы убьем их всех! Наши дети их будут знать, к сожалению, не из сказок как абсолютное зло, с которым надо бороться", - подчеркнул он.

Факт 14. Залужный по НАТО

Залужный является последовательным сторонником того, что реформы в армии должны идти от головы: "Общий курс реформирования Вооруженных сил Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО остается необратимым. И ключевое здесь – принципы. Изменения должны произойти, прежде всего, в мировоззрении и отношении к людям. Я хотел бы, чтобы вы повернулись лицом к людям, к своим подчиненным. Мое отношение к людям не менялось на протяжении всей службы".

Факт 15. Мечтает прокатиться по танку по Арбату.

В программе "Рандеву" Янины Соколовой на "5 канале" на вопрос зрительницы, хотел ли он проехаться танком по Красной площади, пошутил: "Пожалуй, да. По-честному. И по Арбату тоже. Но аккуратно, потому что это памятник ". Впоследствии уточнил, что на самом деле его мечта — освобождение всех захваченных врагом земель, включая оккупированный Крым.

Факт 16. Ненавидит коррупционеров

В октябре 2021 г. Главнокомандующий попросил лично ему сообщать о фактах коррупции в Вооруженных силах — писать в личные сообщения на его странице в Facebook, а также обнародовал номер телефона и электронную почту.

"Я категорически не воспринимаю коррупцию и не потерплю ее никаких проявлений в Вооруженных силах Украины. Нулевая толерантность к коррупции - это исходное условие для назначения лица на должность", - публично сказал он.

Факт 17. Любит пешие походы

У генерала есть хобби — походы и прогулки по Украине. Вот как об этом рассказывал в одном из интервью: "У меня еще с пионерских времен осталась страсть к путешествиям, как правило, пешим: одеваю спортивный костюм и иду знакомиться с городом". Компанию Залужному в этих поездках всегда составляет его жена Елена.

Факт 18. Не хотел книгу о себе

Бывшая советница Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного Людмила Долгоновская пишет о нем книгу. В сборник войдут ее наблюдения за Главнокомандующим во время войны. Залужный согласился на появление такой книги после длительных дискуссий. "Он сначала сказал: "Нечем тебе заняться. Лучше поспи". Но потом: "Хорошо, пиши", - сказала Долгоновская в интервью "Новынарне".

Факт 19. Считает, что Россия должна бояться Украины как огня

План победы Залужного звучит так: "Наша победа – это, однозначно, освобождение всей оккупированной территории Украины. Вся территория должна быть освобождена. Но этого мало. Украина как государство должно сделать все, чтобы все, что началось 24 февраля 2022 года, никогда не повторилось".

Однако, по мнению Залужного, следует создать такие условия, при которых у РФ никогда не будет возможности повторить свою агрессию.

Поэтому главную ставку следует делать на мощную, большую и современную армию.

"Мировой истории известны государства, живущие и показывающие, что лучше их не трогать. Именно таким государством должна стать Украина", – уточнил Залужный в интервью Дмитрию Комарову.

Факт 20. Хобби Главнокомандующего

В свободное от работы время Залужный любит музыку в стиле диско и Rammstein, а еще котиков в Instagram.