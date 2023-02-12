50 лет санкций для 200 россиян: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Соответствующий документ №75/2023 вместе с решением СНБО и приложением к нему размещен на сайте главы государства.

В решении уточняется, что санкции вводятся из внесенных СБУ предложений.

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В частности, ограничения касаются в основном граждан РФ. Санкции введены против российского дипломата, одного из ближайших помощников Путина по внешнеэкономической политике Юрия Ушакова.

Также под санкции попал украинский коллаборант Андрей Черничук, назначенный российской компанией Росатом генеральным директором временно оккупированной Запорожской АЭС.