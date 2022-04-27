5 танков, 1 артсистема, 21 единица бронированной техники, 1 БТР и 3 беспилотника: украинские вооруженные силы продолжают отражать атаки врага на восточном направлении

Об этом сообщает правительственная организация "Операция объединенных сил".



По предварительным данным, на Востоке Украины в течение суток 27 апреля военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 6 атак российских оккупантов.



Потери врага в результате составили 5 танков, 1 артиллерийская система, 21 единица бронированной техники, одна боевая бронированная машина, один автомобиль и одна зенитная установка.



Кроме того, подразделения ПВО в небе подконтрольной Украине части Донбасса сбили одну крылатую ракету и 3 беспилотника типа "Орлан-10".



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