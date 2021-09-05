5 сентября на фронте не зафиксировано ни одного обстрела
В воскресенье, 5 сентября, на Донбассе не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
С начала этого периода нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировано.
В штабе ООС добавили, что к операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 1 га территории, передали на уничтожение 43 взрывоопасных предмета и полностью восстановили 8 поврежденных домов.
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