5 регионов Украины имеют показатели "оранжевой" зоны карантина, - МОЗ
Пять областей второй день подряд демонстрируют показатели "оранжевой" зоны карантина
Об этом свидетельствуют данные МОЗ .
Показатели "оранжевой" зоны имеют Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Тернопольская, Черкасская области.
Во всех этих областях превышен показатель динамики госпитализаций больных коронавирусом.
В вышеуказанных регионах, кроме Кировоградской, наблюдается превышение уровня заболеваемости.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
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