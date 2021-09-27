5 регионов Украины имеют показатели "оранжевой" зоны карантина, - МОЗ

Об этом свидетельствуют данные МОЗ .

Показатели "оранжевой" зоны имеют Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Тернопольская, Черкасская области.

Во всех этих областях превышен показатель динамики госпитализаций больных коронавирусом.

В вышеуказанных регионах, кроме Кировоградской, наблюдается превышение уровня заболеваемости.

