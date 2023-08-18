5 причин дождаться выхода iPhone 15

Прогнозы техно экспертов и сообщения инсайдеров свидетельствуют о том, что новая

линейка айфон 15 стоит ожидания. Тем более сентябрьская презентация Apple все

ближе, так что от новых смартфонов отделяет совсем короткая дистанция.

В Купертино подготовили ряд интересных нововведений, которые смогут покорить

сердца самых капризных пользователей. Вся официальная информация о

технологических новшествах засекречена, но благодаря концептуальным

изображениям и реалистичным источникам аналитики уже успели сформировать

список наиболее вероятных фишек серии.

Прощай, челка!

Похоже, что пятнадцатое поколение откроет новую эру Айфонов — без моноброви.

Пусть пользователи относились к ней по-разному, но в последнее время она все-таки

немного надоела.

Как обещают информаторы, классической "челки" у телефонов больше не будет, но

все модели (а их в серии традиционно 4) получат "динамический островок",

улучшающий взаимодействие с интерфейсом.

Также могут уменьшиться рамки вокруг дисплея, благодаря чему экранного

пространства станет еще больше. Отличная новость для тех, кто использует Айфон,

чтобы смотреть кино или играть.

Type-C

Lightning – одна из визиток смартфонов Apple. Другие производители смартфонов и

сопутствующих гаджетов не используют этот интерфейс. Эксклюзивность не всегда

играет пользователям на руку, ведь из-за нее возможности использования

аксессуаров от посторонних брендов ограничены.

Вместо Lightning у всех iPhone 15 должен появиться порт USB Type-C, для которого

характерны следующие преимущества:

1. универсальность и распространенность;

2. удобство через симметрию формы;

3. Высокая пропускная способность (Pro версиям прогнозируют скоростной USB

4.0).

Лучшая камера

Даже если Apple не меняет сами объективы, внедрение новых технологий не

подлежит сомнению. Каждая следующая серия Айфонов обходит предварительную по

качеству съемки в темноте, точности фокусировки, скорости автоматической

обработки кадров и другим параметрам.

На этот раз, вероятно, обновления коснутся аппаратной и программной

составляющей.

● Айфон 15 и 15 Плюс могут получить новую основную камеру на 48

мегапикселей — как у "прошок";

● Про и Про Макс нового поколения оснастят увеличенными линзами,

улучшенным лидаром и инновационным объективом перископного типа.

Еще больше памяти

Максимальной компоновке iPhone 15 Pro Max достанется встроенный накопитель на 2

терабайта. Этого хватит для профессиональных задач любой сложности. Владельцы

мощного флагмана с самым большим объемом постоянной памяти смогут надолго

забыть об облачных хранилищах.

По-прежнему в линейке будут доступны и другие варианты хранилища: от 128 Гб у

базовых моделей и от 256 Гб у старших.

Сверхмощный процессор

Скорее всего, обычный iPhone 15 будет работать на процессоре, который

использовали флагманы из предыдущей серии. Это шестиядерный бионический Apple A16 с собственной мощной графикой.

Флагманские Про-шки получат бескомпромиссный чип A17 с рекордным

быстродействием и энергоэффективностью.

Дождаться пятнадцатого Айфона мотивируют еще и обновленные цвета. Возможно,

кроме стандартных, как черный, белый и красный, в гамму будут добавлены еще два:

ярко-розовый, который в связи с бумом на Барби-тематику уместен как никогда

раньше, и насыщенный голубой. Также во многих источниках упоминают Pro и Pro Max

в оттенке бордо.