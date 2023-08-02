5 ориентиров: Зеленский провел встречу с украинскими дипломатами и назвал ее экстренной
В среду, 2 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел "экстренную встречу" с украинскими дипломатами
Об этом сообщает официальный сайт ОПУ.
На экстренной встрече дипломатов с Владимиром Зеленским также присутствовали премьер-министр Денис Шмігаль и глава МИД Дмитрий Кулеба.
"Через месяц в странах-партнерах начнется новый политический сезон. И нам с вами удалось сделать так, что прошлые политические сезоны в мире стали проукраинскими. Причем они стали во всех государствах, чья поддержка жизненно важна для Украины, для украинцев. Сейчас за август мы должны подготовиться к новому политическому сезону в мире, чтобы и этот сезон, очень важный сезон, тоже стал проукраинским. Время с сентября по декабрь будет действительно периодом решений.Очень ответственных решений - и для Украины, и для всей Европы, и, без сомнения, для безопасности всего мира", – сказал президент Украины.
Зеленский привел пять ориентиров: Формула мира – первій. Оружие и санкции – второй. Интеграция Украины с Евросоюзом и НАТО, гарантии безопасности и политика соседства – третий ориентир. Четвертый – экономика и восстановление, трансформация. Пятый – наши люди как в Украине, так и за рубежом в странах вашей работы.
"Пожалуйста, помните, что время проходит и имеет очень важное значение. Это полугодие будет очень насыщенным. И, я уверен, во многих направлениях решающим, историческим. Буквально ежедневно мы должны добавлять активность. Сейчас – Формула мира и гарантии безопасности. Скоро - новый саммит Крымской платформы на уровне лидеров, и он должен стать более мощным, чем в прошлом году", - добавил Зеленский.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что главная задача дипломатов – чтобы мир всегда был вместе с Украиной.
- В начале августа Саудовская Аравия собирается провести мирные переговоры по Украине, планируют пригласить 30 стран, но не Россию. По информации дипломатов, участвующих в обсуждении, переговоры состоятся 5 и 6 августа в Джидде. Туда прибудут высокопоставленные чиновники из 30-ти стран.
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