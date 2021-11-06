5 ноября на фронте: со стороны россиян – 8 обстрелов, со стороны украинцев – раненый
За прошедшие сутки, 5 ноября 2021 года, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня на Донбассе, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом говорится во фронтовой постройке по состоянию на 11:00 субботы, 6 ноября 2021 года, информирует Эспрессо.TV .
Российские кафиры вели огонь по украинским позициям поблизости:
Прицепы, Катериновки - из минометов калибра 120 мм,
Болотного, Луганского - из минометов калибра 82 мм,
Крымского – из минометов калибра 82 мм и 120 мм,
Лебединского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия,
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Талаковки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия,
Золотого-4 - здесь кафиры применили минометы калибра 82 мм и автоматические станковые гранатометы.
Как отмечает прессслужба Операции Объединенных сил, в результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными", - утверждают военные.
С начала суток, 6 ноября, нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
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