5 ноября на фронте: со стороны россиян – 8 обстрелов, со стороны украинцев – раненый

Об этом говорится во фронтовой постройке по состоянию на 11:00 субботы, 6 ноября 2021 года, информирует Эспрессо.TV .



Российские кафиры вели огонь по украинским позициям поблизости:



Прицепы, Катериновки - из минометов калибра 120 мм,



Болотного, Луганского - из минометов калибра 82 мм,



Крымского – из минометов калибра 82 мм и 120 мм,



Лебединского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия,



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Талаковки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия,



Золотого-4 - здесь кафиры применили минометы калибра 82 мм и автоматические станковые гранатометы.



Как отмечает прессслужба Операции Объединенных сил, в результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.



"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными", - утверждают военные.



С начала суток, 6 ноября, нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.



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