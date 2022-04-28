5 мощных позиций: Петр Порошенко призвал евродепутатов из ЕНП к решительным шагам для победы над Путиным
Петр Порошенко, выступая на заседании Бюро политической группы ЕНП в Европарламенте, предложил 5 позиций для победы над Путиным
Больше международной солидарности и политической поддержки Украины. Более разрушительные санкции против России. Каждый день – новые санкции, призывает Порошенко.
"Нам нужно нефтяное эмбарго, а впоследствии и газовое. Путин использует деньги ЕС на энергоносители не для благосостояния российских граждан, а для разработки новых ракет, чтобы продолжать убивать и шантажировать Свободный мир", - подчеркнул Порошенко.
Пятый президент напомнил, что неоднократно отмечал союзникам – Россия использует газ как энергетическое оружие, чтобы шантажировать страны ЕС и давить на них отказаться от Украины. А теперь Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию и заставляет правительства платить за газ российскими рублями.
"Нам также нужна полная блокада российских кораблей и кораблей, которые заходили в российские морские порты. Нам нужны импортные пошлины на российские товары на специальный счет, предназначенный для поддержки Украины. Торговля с Россией должна стать токсичной по всему миру", - считает Порошенко.
Украина также требует новых оборонных и наступательных средств защиты и освобождения украинских территорий от российских захватчиков (утверждение законов о ленд-лизе).
Порошенко перечислил виды вооружения, которые в первую очередь нуждаются в Украине:
- ПВО и БПЛА (беспилотные летательные аппараты);
- артиллерийские системы;
- Танки и РСЗО (реактивные системы залпового огня);
- Боевая авиация;
- Противокорабельные ракеты.
"Украина воюет за весь мир, а значит, с помощью вашего оружия нам нужно не только сравниться, но и обойти россиян на поле боя. Мы просим вас использовать свое политическое влияние и вдохновить национальные правительства принять "закон о лендлизе". Чем больше Украина получит оружия, тем быстрее закончится война, и Путин выйдет из Украины, и больше не будет угрозы миру, стабильности и безопасности Объединенной Европы и Свободного мира", – убежден Порошенко.
Он также отметил увеличение финансово-экономической помощи на послевоенное восстановление Украины (инициатива создания так называемого плана Маршалла 2.0).
Также Порошенко призвал ускорить предоставление Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС и начать предвступительные переговоры до конца 2022 года.
"Мы очень рассчитываем на сильную и непреклонную поддержку нашей политической семьи ЕНП в смелых геополитических решениях по членству Украины в ЕС", – резюмирует Петр Порошенко.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.04
Покупка 31.04Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.69Продажа 33.89
- Актуальное
- Важное