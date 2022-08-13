$5 млрд кредита от МВФ привлечет новых инвесторов в Украину, - Reuters
Получение кредита в $5 млрд от МВФ поможет убедить иностранных кредиторов в том, что макроэкономическая ситуация Украины находится под контролем
Об этом заявил советник президента Украины Олег Устенко, сообщает Reuters.
Новое финансирование от Международного валютного фонда послужит сигналом для большего пакета финансовой помощи в размере 15-20 млрд долларов, который поможет Украине пережить экономический кризис, вызванный вторжением России, — сказал Устенко.
"Программа МВФ в размере $5 млрд будет соответствовать более ранним уровням финансирования и может стать катализатором для привлечения средств из других источников, включая ЕС, казначейство США и другие страны", — подчеркнул советник президента.
Устенко также отметил, что Украина надеется быстро продвигаться вперед в переговорах с МВФ с целью достижения предварительного соглашения.
- 6 августа сообщалось, что Украина получит €200 млн. кредита от Италии для финансирования среднего образования.
- 3 августа в Великобритании заявили о предоставлении Украине кредита в размере 3 млрд фунтов.
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