5 млн украинцев завершили вакцинацию от коронавируса
15 сентября 118 786 украинцев получили прививки от COVID-19
Об этом свидетельствуют данные МОЗ.
Первую дозу получили 68 806 человек, завершили вакцинацию - 49 980 человек.
15 сентября работали: 899 мобильных бригад, 2 919 пунктов прививки 321 центр вакцинации.
С начала кампании привито 6 097 685 человек, из них получили одну дозу - 6 097 683 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 009 066 человек. Всего сделали 11 106 749 прививок.
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