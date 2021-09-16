5 млн украинцев завершили вакцинацию от коронавируса

Об этом свидетельствуют данные МОЗ.



Первую дозу получили 68 806 человек, завершили вакцинацию - 49 980 человек.



15 сентября работали: 899 мобильных бригад, 2 919 пунктов прививки 321 центр вакцинации.



С начала кампании привито 6 097 685 человек, из них получили одну дозу - 6 097 683 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 009 066 человек. Всего сделали 11 106 749 прививок.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb