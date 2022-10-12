Экономическая ситуация

По оперативным данным Министерства экономики Украины, падение ВВП в сентябре, как и в августе, было оценено в пределах 35% , а по итогам первых трех кварталов 2022 падение ВВП в Украине оценивается на уровне 30%. Такие оценки Министерства экономики подтверждают предварительные оценки постепенно адаптации экономических агентов к условиям военного положения и стабилизации экономики на низком уровне.

Справка: по прогнозу МВФ рост мирового ВВП в 2022 году составит 3,2%, в том числе стран с развивающимися рынками – 3,7%.

Среди положительных для Украины экономических факторов был рост экспорта агропродукции: за август — сентябрь экспортировано 5,5 млн. тонн агропродукции. В сентябре количество экспортируемой продукции возросло более чем в 2 раза, а количество судов, вышедших из портов, — почти втрое) и наращивание перевозок грузов по железной дороге (+8,4% к августу 2022 года и +41% к марту 2022 года). Кроме того, на международных рынках наблюдается благоприятная для Украины конъюнктура цен на зерно: стоимость пшеницы в годовом исчислении выросла на 25%, кукурузы – на 35%.

Оживлению экономической активности уже в краткосрочной перспективе может способствовать наращивание экспорта через расширение механизма "зернового соглашения" (как через включение других портов, так и через расширение перечня товаров возможно экспорта) и увеличение пропускной способности западных транспортных маршрутов. Среди негативных факторов, повлиявших на экономику, выделяют погоду (из-за затяжной дождливой погоды в отдельных регионах в сентябре притормозился темп сбора зерновых культур, в целом собрано 62% засеянных площадей зерновых и зернобобовых культур) и действия оккупантов (постоянные обстрелы оказывают давление на операционную деятельность, настроения бизнеса и логистику).

Исторически высокий уровень безработицы, по разным оценкам достигший около 30% (в т. ч. по оценкам Министерства экономики 5 миллионов внутренне перемещенных лиц потеряли рабочие места) создает риски экономического роста в краткосрочной перспективе, а существенная миграция (около трех миллионов украинцев трудоспособного возраста) уехали за границу) является вызовом для украинской экономики в среднесрочной перспективе.

Бюджетная сфера

В условиях неизменных ставок по государственным заимствованиям, на очередном аукционе, состоявшемся 11.10.2022, Министерством финансов было привлечено в государственный бюджет только 11.9 млн гривен на сроки от 6 месяцев до 1,5 года (со ставками от 12% до 16%), а также 98,2 млн. долларов США (на 6 мес. по ставке 4,25%). При этом объем выплат правительства по погашениям ОВГЗ продолжает существенно превышать заимствования от продажи соответствующих ценных бумаг на аукционах. Так, с начала полномасштабной войны по состоянию на 10 октября 2022 г. правительство направило на погашение внутренних государственных облигаций 149,2 млрд грн, 1,5 млрд дол. США и 168 млн евро, вместо размещения новых внутренних долговых инструментов на аукционах привлек – 100,2 млрд грн, 974,3 млн дол. США и 468,4 млн. евро.

Валютный рынок

Сокращение объема покупки иностранной валюты клиентами банков на прошлой неделе на фоне постоянного предложения иностранной валюты обусловило сокращение чистого спроса на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке. Это, в свою очередь, позволило сократить объем чистых продаж иностранной валюты Национальным банком на МВРУ с 862 млн до 608,5 млн долларов США за прошедшую неделю.

Вместе с тем учитывая увеличение чистой продажи иностранной валюты Национальным банком в сентябре (до 2,7 млрд долларов США), международные резервы Украины в прошлом месяце сократились на 5,9% до 23,9 млрд долларов США, что соответствует финансированию 3, 7 месяцев грядущего импорта. В свою очередь, поддержку международным резервам в сентябре обеспечивали поступления средств международной помощи, что существенно превышали выплаты по внешнему долгу. Так, в течение сентября поступления валюты на счета правительства составляли 2 млрд. долларов США, из которых 1,5 млрд. долларов США поступили через трастовый фонд Всемирного банка от Соединенных Штатов Америки, 0,5 млрд. долларов США – от Европейского Союза, 51,7 млн. долларов США – от размещения внутренних государственных облигаций, номинированных в валюте.

Финансовый сектор

По оперативным данным Национального банка объем гривневых кредитов, предоставленных банками корпоративному сектору, в сентябре сократился на 1,3%, как в гривне – на 0,9% за месяц, так и в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) – на 2,3%. . Также продолжает сокращаться кредитование сектора домашних хозяйств – на 1,6% в месяц, в том числе в гривне – на 1,6% и в иностранной валюте – на 0,8%.

В то же время гривневое фондирование банков в сентябре расширилось в результате увеличения остатков средств на счетах компаний (+6,2%) и домохозяйств (+1,6%). При этом остатки валютных средств на счетах предприятий в сентябре сократились на 2,2%, на счетах населения – увеличились на 0,6%.

Процентные ставки по новым гривневым кредитам в сентябре несколько снизились для корпораций – на 0,4 в. п., однако, существенно выросли для домашних хозяйств (с 23,1% до 36,1%). Стоимость гривневых депозитов росла как по средствам корпораций, так и населения (на 1,1 п. и 1,0 п. соответственно), отражая (с лагом) влияние повышения учетной ставки НБУ.

При этом объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и в депозитных сертификатах НБУ) увеличился почти до 350 млрд гривен. Основным фактором увеличения банковской ликвидности продолжают выступать расходы по Единому казначейскому счету Правительства, тогда как чистая продажа Национальным банком иностранной валюты несколько ограничивала рост объема свободной ликвидности в банковской системе.

Направлению ресурсов банков на кредитование способствует реализация государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", на условиях которой на прошлой неделе банками было выдано 255 льготных кредитов на общую сумму почти 1 млрд грн, из которых около трети – государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе составило более 13,5 тысячи на общую сумму почти 54 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов (свыше 80%) была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели.

Специально для Эспрессо

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, глава наблюдательного Совета НБУ.

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