5 мая начнет работу трастовый фонд солидарности с Украиной, - Мишель

Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель, передает Интерфакс-Украина.

"Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы поддержать Украину, потому что мы хотим победы Украины, поэтому мы используем все возможные инструменты в наших руках. Конечно, финансовая поддержка очень важна. У нас с президентом была возможность сделать больше в деталях. Поэтому несколько недель назад, после телефонного разговора, мы решили запустить трастовый фонд солидарности с Украиной.В следующие дни, это будет 5 мая, будет отправная точка этого трастового фонда, с международной конференции доноров, организованная Польшей, Швецией и при поддержке Еврокомиссии, всех стран -членов, а также при поддержке многих международных действующих лиц", - сказал Мишель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в среду, 20 апреля.

Он подчеркнул, что ЕС также тесно работает с международными организациями, такими как МВФ, Всемирный банк и другие, чтобы убедиться, что ЕС может мобилизовать средства на поддержку, чтобы Украина могла платить социальные ассигнования.

Напомним, 20 апреля глава Европейского совета Шарль Мишель приехал в Киев.

Он отметил , что действующих санкций недостаточно, поэтому ЕС работает, чтобы усилить давление на РФ.

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