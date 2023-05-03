5 мая на популярных стриминговых платформах состоится премьера трека "Любовь сталь" в исполнении Марии Бурмаки
Песня и видеоклип посвящены драматической истории любви и женитьбы защитников Азовстали Валерии Каприленко, спикера полка "Азов", и воина Андрея Субботина, и, собственно, 5 мая - годовщина их свадьбы
Украинские военные Андрей Субботин и Валерия поженились в подземельях окруженной Азовстали. Андрей сделал обручальные кольца из фольги, они пообещали быть вместе и в горе, и в радости. Они были мужем и женой всего три дня, а затем Андрей погиб. Но любовь была и остается.
Мария Бурмака: "Это невероятно щемящая история. Леся Шиденко и Григорий Попович написали песню "Любовь сталь". И родные захотели, чтобы в ней звучал мой голос и моя душа. Мне было непросто адаптировать под себя мелодию и текст, я пропустила через себя историю , фактически, стала соавтором.
А память об Андрее останется в веках. Память о герое. 5 мая – годовщина свадьбы Андрея и Валерии. Именно поэтому премьера песни и видео запланирована на этот день. 7 мая 2022 года Андрея не стало. Всего три дня счастья было отмеряно этим светлым людям, нашим украинским героям. Их подвиг всегда останется в наших сердцах.
- Аранжировка, запись и сведение – студия "Кофеин".
- Звукорежиссер Андрей Макаренко.
- Идея и режиссер видеоклипа – Станислав Сукненко.
- Операторы – Тарас Василенко, Александр Джантемиров, продюсер Виктория Василенко.
Песня станет саундтреком документального фильма "Азовсталь убежище любви" (режиссер Станислав Сукненко).
Трек будет доступен по ссылке .
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