5 мая на популярных стриминговых платформах состоится премьера трека "Любовь сталь" в исполнении Марии Бурмаки

Украинские военные Андрей Субботин и Валерия поженились в подземельях окруженной Азовстали. Андрей сделал обручальные кольца из фольги, они пообещали быть вместе и в горе, и в радости. Они были мужем и женой всего три дня, а затем Андрей погиб. Но любовь была и остается.

Мария Бурмака: "Это невероятно щемящая история. Леся Шиденко и Григорий Попович написали песню "Любовь сталь". И родные захотели, чтобы в ней звучал мой голос и моя душа. Мне было непросто адаптировать под себя мелодию и текст, я пропустила через себя историю , фактически, стала соавтором.

А память об Андрее останется в веках. Память о герое. 5 мая – годовщина свадьбы Андрея и Валерии. Именно поэтому премьера песни и видео запланирована на этот день. 7 мая 2022 года Андрея не стало. Всего три дня счастья было отмеряно этим светлым людям, нашим украинским героям. Их подвиг всегда останется в наших сердцах.

Аранжировка, запись и сведение – студия "Кофеин".

Звукорежиссер Андрей Макаренко.

Идея и режиссер видеоклипа – Станислав Сукненко.

Операторы – Тарас Василенко, Александр Джантемиров, продюсер Виктория Василенко.

Песня станет саундтреком документального фильма "Азовсталь убежище любви" (режиссер Станислав Сукненко).

Трек будет доступен по ссылке .