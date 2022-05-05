5 мая из Энергодара можно будет эвакуироваться собственным транспортом

Об этом в телеграмме сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.



"5 мая на собственном транспорте из Энергодара в Запорожье через Васильевку – Камянское и в обратном направлении есть возможность проехать", - отметил он.



В случае изменения ситуации на линии столкновения, движение по этим направлениям могут ограничить.

4 мая российские военные запретили руководителям Запорожской АЭС покидать Энергодар.

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