5 мая из Энергодара можно будет эвакуироваться собственным транспортом
В течение 5 мая из Энергодара в Запорожье и в обратном направлении иожна собственным транспортом
Об этом в телеграмме сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
"5 мая на собственном транспорте из Энергодара в Запорожье через Васильевку – Камянское и в обратном направлении есть возможность проехать", - отметил он.
В случае изменения ситуации на линии столкновения, движение по этим направлениям могут ограничить.
- 4 мая российские военные запретили руководителям Запорожской АЭС покидать Энергодар.
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