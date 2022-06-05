5 июня россияне убили троих жителей Донецкой области, - Кириленко
5 июня из-за российской агрессии трое мирных жителей погибли в Донецкой области, еще двое ранены
Об этом написал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram .
"За 5 июня россияне убили 3 мирных жителей Донетчины: 2 в Авдеевке и 1 в Дружковке. Еще 2 человека получили ранения", - отметил он.
Кириленко добавил, что сейчас невозможно установить количество погибших в Мариуполе и Волновахе.
- В Донецкой и Луганской областях 4 июня россияне обстреляли 81 объект, 75 из них - дома, убили 4 человек и 13 ранили
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