Об этом написал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram .

"За 5 июня россияне убили 3 мирных жителей Донетчины: 2 в Авдеевке и 1 в Дружковке. Еще 2 человека получили ранения", - отметил он.

Кириленко добавил, что сейчас невозможно установить количество погибших в Мариуполе и Волновахе.

В Донецкой и Луганской областях 4 июня россияне обстреляли 81 объект, 75 из них - дома, убили 4 человек и 13 ранили