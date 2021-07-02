5 июля в Украину должны прибыть первые 500 тыс. доз вакцины с другого контракта с Sinovac

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Первая поставка по этому контракту ожидается 5 июля.

В компании сообщили, что 29 июня "Лекхим" совершил последнюю поставку вакцины CoronaVac в рамках контракта с ГП "Медицинские закупки Украины".

"Лекхим" поставил в Украину 1,9 млн доз вакцины CoronaVac в рамках контракта с Медзакупами.

Второй контракт предусматривает поставку 5,32 млн доз этой вакцины.