5 июля в Украину должны прибыть первые 500 тыс. доз вакцины с другого контракта с Sinovac
Группа компаний "Лекхим" планирует поставить первые 500 тыс. доз вакцины от COVID-19 CoronaVac от компании Sinovac и закупленной агентством Crown Agents средствами бюджета
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
Первая поставка по этому контракту ожидается 5 июля.
В компании сообщили, что 29 июня "Лекхим" совершил последнюю поставку вакцины CoronaVac в рамках контракта с ГП "Медицинские закупки Украины".
"Лекхим" поставил в Украину 1,9 млн доз вакцины CoronaVac в рамках контракта с Медзакупами.
Второй контракт предусматривает поставку 5,32 млн доз этой вакцины.
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