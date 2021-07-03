5 июля оккупанты разблокируют КПП "Оленевка". Как они будут пропускать
В понедельник, 5 июле 2021 года, россияне и наемники разблокируют КПП "Оленевка", через который можно попасть в Донецк из Мариуполя и наоборот
Пересечь линию фронта можно с 09.00 до 16.30, информирует Еспресо.TV.
При этом действовать вымышленные боевиками правила. Их приводит Восточной вариант :
для выезда из ОРДО необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины,
для въезда в ОРДО обязательно необходимо разрешение так называемого "межведомственного оперативного штаба".
При въезде на территорию ОРДО, граждане заполняют бланк-согласие на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования. Или, при желании, могут пройти платное обследование при прохождении КПП (экспресс-тест на коронавирусной инфекцией Covid-19).
"При этом в случае отрицательного результата - заполняют бланк-согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту жительства (пребывания), в случае положительного результата - направляются в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения дальнейшего обследования", - отмечает издание.
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