5 июля оккупанты разблокируют КПП "Оленевка". Как они будут пропускать

Пересечь линию фронта можно с 09.00 до 16.30, информирует Еспресо.TV.



При этом действовать вымышленные боевиками правила. Их приводит Восточной вариант :



для выезда из ОРДО необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины,



для въезда в ОРДО обязательно необходимо разрешение так называемого "межведомственного оперативного штаба".



При въезде на территорию ОРДО, граждане заполняют бланк-согласие на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования. Или, при желании, могут пройти платное обследование при прохождении КПП (экспресс-тест на коронавирусной инфекцией Covid-19).



"При этом в случае отрицательного результата - заполняют бланк-согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту жительства (пребывания), в случае положительного результата - направляются в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения дальнейшего обследования", - отмечает издание.



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