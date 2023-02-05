Оккупанты ударили по центру Харькова, ракета попала в дом, пострадали по меньшей мере три человека
Утром 5 февраля захватчики атаковали Харьков: одна из ракет попала в застройку в центральной части города, уже известно о трех пострадавших
По состоянию на 09:14 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов доложил о трех пострадавших: женщину привезли в госпиталь с осколочными ранениями, двоим мужчинам оказали помощь на месте.
Городской голова Харькова Игорь Терехов проинформировал , что ракета попала в жилую застройку в центральной части города.
"Одна из ракет попала в жилую застройку центра Харькова. Сейчас известно о пожаре в одном из жилых домов и одном пострадавшем человеке", - написал он.
В 08:38 мэр Харькова сообщал об ударе двух вражеских ракет по центру города в Киевском районе.
"Информации о жертвах удара пока нет - на месте попадания ракет уже работает ГСЧС, разбирают завалы и проводят поисковую операцию", - сообщил городской голова.
Об атаке глава Харьковской ОВА написал в телеграме.
По состоянию на 08:30 Олег Синегубов сообщал о "прилете" в центральную часть Харькова: предварительно, это могла быть ракета С-300.
В 08:21 глава ОВА предупредил о том, что захватчики наносят удары по Харькову и области: была объявлена воздушная тревога.
- Напомним, за сутки 4 февраля под вражеским огнем оказались Купянский, Чугуевский и Харьковский районы Харьковщины: поражено админздание медицинского учреждения и дома.
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