5 апреля Воздушные силы ВСУ уничтожили 8 крылатых ракет оккупантов
Враг наносит ракетные удары с воздуха, в частности из воздушного пространства Беларуси.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
"Как мы уже сообщали ранее, враг изменил тактику ведения боевых действий в воздухе: пытается не входить в зону поражения нашей ПВО, и не идет на прямой контакт с истребителями. В то же время наносит ракетные удары с воздуха, в том числе из воздушного пространства Беларуси", - говорится. в сообщении.
В Воздушных Силах сообщают, что 5 апреля подразделения зенитных ракетных войск сбили восемь крылатых ракет.
"Авиация Воздушных Сил продолжает поддерживать действия наземных войск Сил обороны, нанося воздушные удары по оккупантам", - информируют с прессслужбы ПС ВСУ.
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