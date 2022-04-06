Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.



"Как мы уже сообщали ранее, враг изменил тактику ведения боевых действий в воздухе: пытается не входить в зону поражения нашей ПВО, и не идет на прямой контакт с истребителями. В то же время наносит ракетные удары с воздуха, в том числе из воздушного пространства Беларуси", - говорится. в сообщении.



В Воздушных Силах сообщают, что 5 апреля подразделения зенитных ракетных войск сбили восемь крылатых ракет.



"Авиация Воздушных Сил продолжает поддерживать действия наземных войск Сил обороны, нанося воздушные удары по оккупантам", - информируют с прессслужбы ПС ВСУ.



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