5 апреля в Бахмуте скончался человек, получивший смертельную рану в результате российского обстрела, - Донецкая ОВА

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.



Также сегодня удалось уточнить информацию относительно еще одного раненого в Мариуполе, но точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.



В общем, за сутки в Донецкой области 8 раненых и 1 человек получивший смертельную рану и скончался в Бахмуте.



"Каждый военный преступник будет наказан", – подчеркнул Кириленко.



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