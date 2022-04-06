5 апреля в Бахмуте скончался человек, получивший смертельную рану в результате российского обстрела, - Донецкая ОВА
5 апреля российского обстрела в Бахмуте скончался человек, получивший смертельную рану в результате, за сутки россияне ранили 8 мирных жителей Донбасса
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
Также сегодня удалось уточнить информацию относительно еще одного раненого в Мариуполе, но точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.
В общем, за сутки в Донецкой области 8 раненых и 1 человек получивший смертельную рану и скончался в Бахмуте.
"Каждый военный преступник будет наказан", – подчеркнул Кириленко.
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